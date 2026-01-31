Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının 4 Şubat’ta ödeneceğini açıkladı. SGK’dan yapılan yazılı açıklamada, fark ödemelerinin emeklilerin gelir ve aylık aldıkları banka hesapları ile PTT şubeleri aracılığıyla tahsil edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, “Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.

Ocak ayı itibarıyla emeklilerin alt sınır aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildiği hatırlatılan açıklamada, bu düzenleme kapsamında yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesi yapılacağı bildirildi.