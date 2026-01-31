İran’a yönelik devasa bir donanma gücü gönderdiklerini belirten Trump, “Şu anda İran’a çok sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’a doğru ilerleyen Amerikan donanmasının, daha önce Venezuela operasyonu kapsamında Karayipler’e sevk edilen filodan çok daha büyük olduğunu vurguladı. Tahran yönetimiyle temasların sürdüğünü belirten ABD Başkanı, geçen hafta İran’daki birçok infazın durdurulmasını sağladıklarını da dile getirdi.

“İran’ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini söyleyebilirim” diyen Trump, İran’a herhangi bir süre verilip verilmediği sorusuna ise bu bilginin yalnızca Tahran yönetimiyle paylaşıldığını ifade etti.

ABD’nin Venezuela’daki askeri operasyonunun benzerinin İran’da uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruya Trump, askeri planlar hakkında önceden konuşmak istemediğini belirterek, İran’a doğru ilerleyen çok büyük bir filonun bulunduğunu yineledi.