Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda İl Afet Müdahale Planı devreye sokuldu.

Ekipler tarafından yapılan saha tarama ve hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıldı. İlk belirlemelere göre Manisa genelinde toplam 83 yapının depremden etkilendiği tespit edildi.

İlçelere Göre Hasar Dağılımı

Demirci: 16 yapı

Gördes: 47 yapı

Köprübaşı: 7 yapı

Kırkağaç: 3 yapı

Turgutlu: 1 yapı

Şehzadeler: 1 yapı

Saruhanlı: 2 yapı

Selendi: 2 yapı

Akhisar: 3 yapı ve 1 ağıl

Afet Hasar Tespit Grubu, 6 ekip ve 18 personelle sahada incelemelerine devam ediyor.

42 Kişi Sağlık Kuruluşlarına Başvurdu

Depremin ardından Manisa genelinde 42 vatandaşın çeşitli nedenlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğu öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.