Ankara’nın Beypazarı ilçesinde etkili olan hortum, bazı mahallelerde büyük hasara neden oldu. Dibecik ve Çantırlı mahallelerinde meydana gelen hortum, evlerin ve ağılların çatılarını uçurdu, elektrik ve telefon direklerine zarar verdi, çok sayıda ağacı devirdi.

Aşağı Başağaç Mahallesi’nde evi dere kenarında bulunan Tekin Kızmaz, sağanak yağışın ardından derenin taşmasıyla mahsur kaldı. Kızmaz, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Dibecik Mahallesi’nde caminin minaresi zarar görürken, trafo direğinin devrilmesi nedeniyle mahalleye elektrik verilemedi.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun ve AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Coşkun, olayın ardından ilgili kurumlarla görüşeceklerini ve teknik rapor hazırlanması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.