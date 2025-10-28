Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın Elmadağ ilçesinde düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine katıldı. Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi.

Törende konuşan Özgür Özel, Elmadağ Belediyesi’nin son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlardan övgüyle bahsederek, “Belediyecilik sadece altyapı değildir, insana dokunan hizmettir” dedi.

“Hep Birlikte İktidara Doğru Yürüyoruz”

CHP Lideri Özel, son yerel seçimlerde partisinin Türkiye genelinde birinci parti olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Partimizi 47 yıl sonra yeniden birinci parti yaptık. Şimdi belediyelerdeki hizmetlerle, milletimizle omuz omuza yürüttüğümüz siyasetle hep birlikte iktidara doğru yürüyoruz.”

Özel, Türkiye genelinde açılan 781’inci kreşin Elmadağ’da hizmete girdiğini belirterek, “Dönem tamamlanmadan bin kreş hedefimizin yüzde 78’ine ulaştık” dedi. Ayrıca, Şişli’de açılacak Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu ile öğrenci yurdu hedefinin de yüzde 77’sine ulaşıldığını kaydetti.

“Atatürk’ün Partisinden Ne Ajan Çıkar Ne İhanet Eden”

Konuşmasının sonunda Özel, son günlerde CHP’ye yönelik iddialara sert sözlerle yanıt verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’ne her karayı çaldılar, olmadı, tutmadı. Şimdi yok ajanlık, yok casusluk diyorlar. Ama Atatürk’ün partisinden ne ajan çıkar ne bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimse çıkar.”

Özel sözlerini, “Birileri düşman işgal ordularına kırmızı halılar sererken, Atatürk ‘Geldikleri gibi gidecekler’ deyip hepsini defetti. Biz o partinin evlatlarıyız” ifadeleriyle tamamladı.