İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkese rağmen ordusuna “şiddetli saldırılar düzenleme” talimatı verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun güvenlik birimleriyle yaptığı istişarelerin ardından karar aldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi’ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi.”

Yerel kaynaklar, açıklamanın yayımlandığı sırada İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısıdüzenlediğini aktardı.

Gündüz saatlerinde, Refah’ta İsrail askerlerine ateş açıldığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Bu gelişmenin ardından Netanyahu, Hamas’ın “ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği” iddiasıyla hem güvenlik istişareleri hem de güvenlik kabinesi toplantısı düzenlemişti.

Toplantı sonrasında alınan kararla birlikte, İsrail’in Gazze’de işgal altında tuttuğu “sarı hattı genişletebileceği” ve ABD’nin bu hamleye yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.