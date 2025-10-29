Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde sabah saatlerinde 6 katlı bir binanın çökmesinin ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Çökme noktasına yakın konumda bulunan 8 binada oturan vatandaşlar tahliye edilirken, söz konusu yapılar zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Risk Tespiti Üzerine Tahliye!

Olayın hemen ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi’ne bağlı mühendis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Yapılan ön değerlendirmelerde, çöken binanın çevresindeki yapıların da zemin hareketinden etkilenmiş olabileceği ve risk taşıdığı belirlendi. Bu tespit üzerine, can güvenliği açısından binalar boşaltılarak geçici olarak kapatıldı.