Skandal, Karşıyaka camiasında büyük tepki uyandırdı. 3’üncü Lig 4’üncü Grup temsilcisi, 26 Ekim’de Altay ile oynanan İzmir derbisindeki tartışmalı penaltı ve kırmızı kart kararları nedeniyle hakemleri sosyal medyada eleştirmişti. Bu maçta görev yapan Klasman Yardımcı Hakemi Erdoğan Sertan Akman’ın da bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmesi, Karşıyaka camiasında öfkeyi artırdı.

Geçen sezon Play-Off grup finali rövanşında Muşspor’a 2-1 yenilen ve tartışmalı yönetimiyle Karşıyaka’yı çileden çıkaran Hakem Mehmet Ali Özer de aynı gerekçeyle PFDK’ya sevk edildi. Sosyal medyada binlerce Karşıyakalı, hakemlerin aleyhlerine verdikleri tartışmalı kararları ve bahis iddialarını paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

TFF, hakemlerin kendi yönettikleri maçlara ilişkin bahis oynayıp oynamadığını soruşturmanın ardından açıklayacak. Olası yaptırımların hem hakemler hem de profesyonel ligler üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.