Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102’nci yıl dönümüne ulaşmanın gurur ve coşkusunun yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bundan bir asır önce aziz milletimiz, sarsılmaz imanı ve dirayetiyle tarihe eşine az rastlanır bir istiklal mücadelesi vermiştir. Şanlı tarihinden aldığı ilhamla hürriyetini, vatanını ve mukaddesatını korumak için birlik-beraberlik içinde hareket eden aziz milletimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur” ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, geçmişten günümüze devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Bu toprakları bize vatan kılan ecdadımıza, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.”

Başkanlık mesajını, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” sözleriyle tamamladı.