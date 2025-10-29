Necatibey İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, öğrencilere Cumhuriyet sevgisi ve bilinci kazandırmak, mahalleliyle Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için Konak ilçesi İnönü Caddesi'nde bir araya geldi. Öğrencilere, Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü bando takımı eşlik etti. '102'nci Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü'ne anaokulundan ilkokula kadar tüm sınıflardan 4 ile 10 yaş aralığında çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

'ÇOCUKLAR CUMHURİYET RUHUNU HİSSETTİ'

Necatibey İlkokulu Müdürü Aslı Esra Kaplan, yürüyüşle ilgili, "Bu etkinliği 100'üncü yılda da yapmıştık. Bu sene tekrar ettik. Bu yürüyüş hem Bakanlığımız tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' sebebiyle hem velilerle bütünleşmek hem de mahalle halkı ile Cumhuriyet coşkusunu yaşamak ve çocuklarımıza unutulmaz bir anı bırakmak amacıyla yapıldı. Öğrencilerimiz ilgiyle, alkışlarla eşlik ettiler. Çocuklar, Cumhuriyet ruhunu hissetti. Mahalle halkı ve esnaf, çocuklarımızı ve onlara eşlik eden bando takımını görüp, pencerelere çıktı. Okulumuzun resmi geçit törenini gören teyzeler, amcalar gözyaşlarını tutamadı. Öğrenciler ve öğretmenler için gurur verici bir hatıra oldu. Yürüyüşe Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ve şube müdürleri de katıldı. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. (DHA)