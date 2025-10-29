BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Türkiye'den domates ve özel üretim dikenli salatalık için uygulamaya koyduğu anti-damping kararının, özellikle Antalya’daki üretici ve ihracatçılara ciddi etkiler yarattığını belirtti.

Çavuşoğlu, temmuz ayında yürürlüğe giren kararın, Antalya seralarında hasat döneminin başladığı döneme denk geldiğini ve kilogram başına 80 sent ek gümrük vergisinin ihracatı zorlaştırdığını söyledi. Türkiye’den Ukrayna’ya domates ve dikenli salatalık ihracatının yıllık yaklaşık 100 milyon dolara ulaştığını kaydeden Çavuşoğlu, kararın hem üretici hem de ihracatçı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

BAİB Başkanı, özellikle Antalya’dan yapılan ihracatın toplam ihracatın yüzde 80’ini oluşturduğunu belirterek, “Üreticilerimizin büyük bölümü Ukrayna pazarına odaklı çalışıyor. Bu karar kısa sürede başka pazarlara yönelmeyi zorlaştırıyor ve ciddi bir ekonomik kayıp riski yaratıyor” dedi.

Çavuşoğlu, kararın siyasi çözümle aşılmasını beklediklerini ifade ederek, Ticaret ve Dışişleri Bakanlıklarının konuyla ilgili girişimlerde bulunduğunu söyledi. Ayrıca, dikenli salatalığın Türkiye’de tüketiminin sınırlı olduğunu ve ürünün alternatif pazarlarda değerlendirilmesinin güç olduğunu belirtti.

İhracatçı Uğur Memiş de anti-damping kararı nedeniyle firmalarında en az yüzde 50 kayıp öngördüklerini açıklayarak, üreticilerin ve ihracatçıların önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılarla karşılaşabileceğini ifade etti.