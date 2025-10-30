Emine Erdoğan, konuk Charlotte Merz’i kütüphaneye gelişinde kapıda samimi bir şekilde karşıladı. Kütüphanenin Cihannüma Salonu’nda incelemelerde bulunan lider eşleri, Almanya Kitaplığı’ndaki eserleri gezdi.

Emine Erdoğan, Charlotte Merz’e Mevlana’nın “Mesnevi” eserinin Almanca baskısını ve İletişim Başkanlığı’nca hazırlanan “Türkiye” tanıtım kitabını hediye etti.

Çocuklarla kodlama ve bilim etkinliklerinde buluştular

Emine Erdoğan ve Charlotte Merz, daha sonra Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek çeşitli etkinlikler yapan çocuklarla bir araya geldi.

Çocukların “kodlama” dersi kapsamında hazırladıkları basit elektrik devresi ve gezegen temalı gece lambası tasarımlarını inceleyen lider eşleri, öğrencilerle sohbet etti.

Çocukların oyun hamurundan yaptıkları gezegen ve Dünya’nın katmanları modellerini de inceleyen Erdoğan ve Merz’e, minikler ayın yüzeyini gösteren tablo çalışmalarını hediye etti.

“Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi”ne ilgi

Ziyaretin bir diğer durağı, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji projesi “Geleceğe Miras” kazılarından elde edilen eserlerin sergilendiği “Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi” oldu.

Emine Erdoğan ve Charlotte Merz, sergide MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un bronz heykelini de inceledi. Söz konusu heykel, Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden kaçırıldıktan 65 yıl sonra Türkiye’ye getirilmişti.

Lider eşleri, eserler hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra Devlet Konukevi’ne geçerek burada ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan: “Koleksiyonlarımızı tanıtmaktan memnuniyet duydum”

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemize resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi’nin kıymetli eşi Charlotte Merz Hanımefendi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde bir araya geldik.

Medeniyetimizin ilim ve kültür birikimini yansıtan nadir eserleri, el yazmalarını ve seçkin koleksiyonları tanıtmaktan memnuniyet duydum.

Almanya Kitaplığı bölümünde, Almanya'nın tarihi ve edebi mirasını yansıtan kaynakları birlikte inceledik.”