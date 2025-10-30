Komisyonun 16’ncı toplantısının, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirildiği ve yapılan oylama sonucu kapalı oturum olarak yapıldığı belirtildi.

Fidan ve Tunç milletvekillerini bilgilendirdi

Açıklamada, toplantının iki bölümden oluştuğu ve

İlk bölümde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ,

İkinci bölümde ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.

Her iki bakanın da milletvekillerinden gelen soruları yanıtladığı kaydedildi.

Kurtulmuş: “130 kurum ve sivil toplum temsilcisi dinlendi”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının açılış konuşmasında komisyon çalışmalarının 5 Ağustos’tan bu yana başarıyla ilerlediğini belirtti.

Kurtulmuş, bu süreçte 130 kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen ve kanaat önderinden görüş alındığını açıkladı.

“Terör örgütünün 26 Ekim’deki açıklaması, sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olmuştur.

Terör örgütünün sahadaki varlığının tasfiye edildiğinin güvenlik birimlerimizce tespit edilmesiyle Komisyon, atılacak adımları belirleyen bir çerçeveyi TBMM Genel Kurulu’na sunacaktır.”

— Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı

“Terörsüz Türkiye süreci” dünyaya örnek olacak

Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye süreci” hedefine ulaşılmasıyla birlikte dünyaya bir “Türkiye modeli”nin sunulacağını vurguladı.

Bu modelin, farklı ülkelerdeki çatışma çözümü ve toplumsal barış süreçlerine ışık tutacağını ifade etti.

TBMM açıklamasında, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 17’nci toplantısının tarih ve gündeminin ilerleyen günlerde duyurulacağı da bildirildi.