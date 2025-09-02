O3 Medya’nın ünlü oyuncular Barış Arduç ve Hande Erçel’i bir araya getirdiği üçüncü projesi “Aşk ve Gözyaşı” için heyecan dorukta. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmezken, 12 Eylül yerine 19 Eylül’de ekrana gelebileceği konuşuluyor.

Dizide Barış Arduç, Selim isimli bir avukatı; Hande Erçel ise ailesinin şirketinde çalışan iş kadını Meyra’yı canlandırıyor. Boşanma aşamasındaki çiftin renkli ve duygusal ilişkisini ekrana taşıyan dizinin afişinde, Selim’in dikkat çeken repliği yer aldı:

"Meyra mı değişti, yoksa hep böyleydi, ben başka bir şey mi görüyordum?"

Aşklarını Kurtarabilecekler mi?

O3 Medya ve Dass Yapım iş birliğiyle çekilen dizide, Selim ve Meyra’nın masal gibi başlayan aşkı zamanla mesafeli bir ilişkiye dönüşüyor. Aynı evde yaşayan iki yabancı haline gelen çiftin ilişkisi kopma noktasına geldiğinde hayat onlara sürpriz bir oyun sunuyor. Belki de bu, aşklarını kurtarmak için ikinci bir şans olacak ve bazı hikayeler, yeniden yazıldığında eskisinden daha güzel hale gelecek.