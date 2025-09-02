Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil köprü bariyerine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Ekinli köyü yakınlarında yaşandı. Tokat’tan Konya istikametine giden Muhammet Kılınç yönetimindeki 42 DNU 27 plakalı otomobil, Ekinli Köprüsü üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Muhammet Kılınç olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.