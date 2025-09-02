TRT 1’in beş sezondur pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Teşkilat, yeni sezonuna önemli bir transferle başladı. Rabia Soytürk, dizide Hilal Turhantürk karakterine hayat vererek başrol kadrosuna katıldı. Setten paylaşılan ilk kare, hayranları heyecanlandırdı.

Teşkilat’ın senaryosunu kaleme alan ekip, Hilal’in uzun süredir yurt dışında olduğunu aktarıyor. İstanbul’a dönüşü, yarım kalan hesapların yeniden gün yüzüne çıkacağının habercisi olacak.

Hilal ve Altay Arasındaki Gerilim Artıyor

Hilal’in İstanbul’a dönüşündeki ilk karşılaşması, geçmişin gölgeleriyle dolu Altay Yalçındağ ile yaşanacak. İstemeden aynı safta buluşan ikili, geçmiş ve gelecek arasında zorlu bir sınavdan geçecek. Yeni sezon, Hilal ve Altay’ın yüzleşmeleri ile onları bekl eyen görünmez ve karanlık tehditleri ekrana taşıyarak seyirciyi heyecanla bağlı tutacak.