İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması ve TELE 1 kanalına kayyum atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, paylaşımında Yanardağ’ın sabah saatlerinde gözaltına alındığını, akşam ise TELE 1 kanalına kayyum atandığını belirterek, yetkililerin gazeteciye tek bir soru sormadığını ve savunmasını almadığını ifade etti.

İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetti: "Bu bir çökmedir. Bu demokrasinin nefes borusu medyaya ağır bir sansürdür. Bu bir gözdağıdır. Ama ne yapsanız nafile. Gerçekleri bu aziz milletin gözünden kaçıramazsınız. Hakikat, her engeli aşacak ve sonunda mutlaka zafer kazanacak. Ve o zaferin ortağı bugün hukuksuzluğu reva gördüğünüz 86 milyon olacak."

Açıklama, medya özgürlüğü ve demokrasi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.