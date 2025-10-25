Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yapımı devam eden Alacabel Tüneli'nde inceleme yaptı. Ustaoğlu ve beraberindekiler, Konya Karayolları Bölge Müdürü Gökhan Köroğlu'ndan tüneldeki çalışma ve işleyiş hakkında bilgi aldı.

Kurum yetkilileri de sunum yaptı.

Bölgeyi inceleyen Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, tünelin tamamlanmasıyla ilçenin Antalya bağlantısının hızlanacağını, ekonomik ve turistik açıdan bölgeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Ustaoğlu, 'Alacabel Tüneli sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Seydişehir'in geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Bu proje tamamlandığında hem ulaşım güvenliği artacak hem de Seydişehir-Antalya hattı çok daha kısa sürede yol alınabilecek.' ifadesini kullandı.