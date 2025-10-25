İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.

Karakeçili İmam Hatip Lisesi bahçesindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler ve ilahiler seslendirildi, dua edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt, programdaki konuşmasında, kermesin öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların işbirliğiyle düzenlediğini söyledi.

Tanıt, kermeste elde edilen gelirin Filistin ve Gazze'de zülüm altında bulunan, açlığa ve soykırıma maruz bırakılan insanlara yardım olarak gönderileceğini belirtti.