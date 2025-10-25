Kaza, merkez Yüreğir ilçesinde D400 Kara Yolu Asri Mezarlığı önünde meydana geldi. Trafikte tehlikeli şekilde makas atan sürücünün otomobili, aynı yöne giden motosiklete çarptı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: DHA