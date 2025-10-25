İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 10 şüphelinin yakalandığını, yüklü miktarda uyuşturucu ve ham madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap, 142 kilogram ham madde, 203,5 kilogram kimyasal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.