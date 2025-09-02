Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, mevcut yönetim ve İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca 38. Olağan İl Kongresi’ni iptal etti ve kongre sürecinin durdurulmasına hükmetti.

Görevden Alma ve Kongre İptali Kararının Detayları

Mahkeme kararına göre, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına da karar verildi. Kararın gerekçesi ve resmi tebligat süreci henüz netleşmedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karar hakkında henüz kendilerine resmi bir tebligat yapılmadığını belirterek, “Bize yapılmış bir tebliğ yok. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçici Heyet Atandı: İstanbul İl Başkanlığı’na Kimler Görevlendirildi?

Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak görev yapacak bir heyet atadı. Heyet şu isimlerden oluşuyor:

Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan , Müjdat Gürbüz , Erkan Narsap

Atanan bu heyet, İstanbul’daki parti faaliyetlerini yürütmekle sorumlu olacak. Parti içinde geçici yönetim olarak adlandırılan bu uygulama, “kayyum heyeti” olarak da değerlendiriliyor.

Parti ve Kamuoyunda Yansımalar

CHP İstanbul örgütünde yaşanan bu gelişme, hem parti içi dengeleri hem de İstanbul’daki örgütsel yapıyı doğrudan etkileyebilir. Karar sonrası sosyal medyada ve partinin tabanında farklı tepkiler ortaya çıktı. Öte yandan, kongre sürecinin durdurulması, yerel yönetim ve teşkilat içinde yeni bir koordinasyon ihtiyacını da gündeme getirdi.

Öngörüler ve Gelecek Süreç

Siyasi analistler, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda görevden alma ve kongre iptalinin, partinin yerel yönetim yapısında önemli değişiklikler getirebileceğini belirtiyor. Geçici heyetin çalışmaları ve yönetim planlaması, önümüzdeki haftalarda partinin İstanbul’daki stratejilerini şekillendirecek.