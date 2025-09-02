Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına, Mülkiyeliler Birliği’nden sert tepki geldi. Birlik, bu adımı “demokrasi karşıtı bir müdahale” olarak nitelendirerek tüm demokratik kamuoyunu hukukun üstünlüğünü ve seçilmişlerin iradesini savunmaya çağırdı.

"Ülkemizin tüm demokratik hayatına yöneltilmiş ağır bir darbedir"

Mülkiyeliler Birliği açıklamasında, "Türkiye son yıllarda, yerel yönetimlere kayyum atamaları, yargının siyasallaşması ve ifade özgürlüğünü daraltan uygulamalarla birlikte demokrasiyi zedeleyen müdahalelere sahne olmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin bir mahkeme kararıyla görevden alınarak yerlerine kayyım atanması, demokrasi karşıtı gidişatın yeni ve kaygı verici bir halkasını oluşturmaktadır. Siyasi partilerin iç işleyişine yargı kararlarıyla müdahale edilmesi, seçilmiş yöneticilerin görevden alınarak yerlerine atama yapılması, yalnızca ilgili partiye değil, ülkemizin tüm demokratik hayatına yöneltilmiş ağır bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu'ndan Savunma Çağrısı

"Mülkiyeliler Birliği olarak bizler, demokratik süreçlerin ve halk iradesinin hiçe sayılmasını kabul etmiyoruz. Mahkeme kararlarıyla siyasi partilerin seçilmiş organlarının görevden alınması, hukuk devletinin temel ilkeleriyle çelişmektedir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, ancak siyasete müdahale etmeme ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalındığında korunabilir. Bizler, demokrasinin temel dayanağı olan seçme ve seçilme hakkına, siyasi partilerin özerkliğine ve yurttaşların iradesine sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle, söz konusu kararı kınıyor; tüm demokratik kamuoyunu hukukun üstünlüğünü, siyasetin özgürlüğünü ve halkın iradesini savunmaya çağırıyoruz."

Mülkiyeliler Birliği, söz konusu kararın yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’nin demokrasi kültürüne de zarar verdiğini vurgulayarak, halkın iradesine sahip çıkılması çağrısını yineledi.