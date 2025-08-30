Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Mamak ilçe kongresi sürecinde delege seçimleri tüm hızıyla devam ederken, yaşanan tartışmalar ve gerginlikler sürece damga vurdu. Beyaz, Mavi ve Kırmızı listelerin yarıştığı seçimlerde zaman zaman kavgalar ve sözlü tartışmalar yaşanırken, kamuoyuna yansıyan bazı iddialar partide rahatsızlık yarattı. Sürece ilişkin açıklama yapan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle kendi ismi ve belediye yönetimi hakkında ortaya atılan asılsız söylentilere sert tepki gösterdi.

Başkan Şahin, Mamak Belediyesi’nin CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı durduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, bu iftiraların maksatlı olarak yayıldığını ifade etti.

“İmamoğlu’nun Adaylığına İlk Omuz Veren Mamak Belediyesi’dir”

Başkan Şahin, Mamak Belediyesi’nin Sayın Ekrem İmamoğlu’na desteğinin açık ve güçlü olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Sayın İmamoğlu’nun adaylığına ilk omuz veren Mamak Belediyesi’dir. Kendisinin, Mamaklılara kendi el yazısı ile gönderdiği mesaj da bu dayanışmanın en net göstergesidir.”

Şahin, partiyi yıpratmayı amaçlayan bu tür karalama kampanyalarına karşı net bir duruş sergileyeceklerini ifade ederek, "Yalancılar, kendi yalanlarında boğulacaklardır," diyerek tepki gösterdi.

Zafer Bayramı Mesajıyla Noktayı Koydu!

Veli Gündüz Şahin açıklamasını, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak tamamladı: “Mamaklı hemşehrilerimizin ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutlarken, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”