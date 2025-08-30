Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan Gökhan Kıratlı'nın (28) ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Kıratlı, ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım olduğu için geçinemiyorum. Cezaevine girmek istedim" dedi.

Olay, 27 Ağustos'ta öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Kıratlı, tişörtünden tuttuğu erkek çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun ağlayarak 'ağabey beni kurtar' dediği inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan (42), Kıratlı'ya müdahale etti. Çocuk, Gökhan Kıratlı’nın elinden kaçıp kurtuldu. Aslan'ın ise şüpheliye müdahale ederken attığı yumruğun parke standına denk gelmesiyle 2 parmağı kırıldı. Şüpheli kaçarken, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

CAMİ BAHÇESİNDE YAKALANDI

Ailenin de şikayeti sonrası polis, çevredeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması ile Kıratlı, saklandığı Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir cami bahçesinde yakalandı. 4 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kıratlı, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan şüphelinin çocuğu kaçırmaya çalıştığı, Ahmet Aslan'ın müdahale ettiği anlar ile ailenin Aslan'a yaptığı teşekkür ziyareti ve çocuğun Aslan'ın elini öpmeye çalışarak sarıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

'KÖTÜ NİYETLE YAKLAŞMADIM'

Kıratlı, mahkemede verdiği ifadesinde kente 10 gün önce geldiğini belirterek, "Psikolojik sorunlarım olduğu için geçinemiyorum. Cezaevine girmek istedim. Çocuk şahsa kötü niyetle yaklaşmadım. Kendisinde çocukluğumu gördüğüm için bir anlık nefret duydum. Yaklaşık 10 gün önce Diyarbakır'a geldim. Ben olay günü adliyeden çıktım, ifade vermiştim. Sonrasında yürürken önüme bu çocuk denk geldi. Anlık olarak elbisesinden tuttum, çocuğa kızmaya başladım, kızarak yürüttüm. Sonrasında çocuk ağlamaya başladı. Zaten bıraktım. Esnaflar araya girdi, orada aramızda esnafla arbede yaşandı. Bana ne olduğunu sordular? Ben de 'akrabasıyım, kızarım size ne' dedim. Bunu da esnaflarla herhangi bir olay çıkmasın diye böyle söyledim" dedi.