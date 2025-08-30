Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen taciz ifşalarına yönelik kamuoyundaki tartışmalar sürerken, aralarında deneyimli isimlerin de bulunduğu 102 kadın ve LGBTİ+ gazeteci, yayımladıkları ortak bildiriyle taciz mağdurlarına destek verdi. Metinde, ifşalarda bulunan kişilere yöneltilen eleştiriler ve mağdur suçlamalarına sert tepki gösterildi.
Çağrı metninde, “Tacizi ifşa edenleri ‘cadı avıyla’ suçlayan, tacizi aklamaya çalışan ve beyanı esas almayarak mağduru suçlayan herkesin karşısındayız” ifadelerine yer verildi.
“Tacize Uğrayan Herkesin Yanındayız”
102 gazeteci tarafından imzalanan çağrıda, kadın ve LGBTİ+ bireylerin yıllardır medya sektöründe ve toplum genelinde benzer deneyimleri yaşadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Kadın ve LGBTİ+ gazeteciler olarak hepimiz benzer deneyimler yaşadık ve tacize uğradığını ifşa eden herkesin yanındayız.”
“Gazetecilik Etiği Gereği Yazmaya Devam Edeceğiz”
Metinde, gazetecilik mesleğinin temel ilkelerine bağlı kalınarak, cinsiyet eşitsizliği, taciz ve şiddet konularının üzerinin örtülmesine izin verilmeyeceği vurgulandı: “Gazetecilik etiği gereğince tüm cinsiyet eşitsizliklerini, tacizleri, kadına yönelik psikolojik ve fiziksel şiddeti, kim tarafından gelirse gelsin yazmaya devam edeceğiz.”
“Suskunluk Sarmalına Karşı Dayanışmadayız”
Toplumsal baskılar nedeniyle yaşadığı şiddeti dile getiremeyen kadınların yanında olunduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadeler dikkat çekti: “Yaşadığı taciz ve şiddet hakkında konuşamayan, toplumun dayattığı suskunluk sarmalında kaybolan, haykırışları duvara çarpan tüm kadınların yanındayız.”
“Tek Bir Faile Dahi Geçit Vermeyeceğiz”
İmzacı gazeteciler, açıklamalarını şu cümleyle sonlandırdı: “Medyadan diğer tüm alanlara tek bir faile bile geçit vermeyeceğiz. Dayanışmamız güçlü, sözümüz net: Tacize ve erkek şiddetine karşı ifşaların yanındayız.”
İmzacılar Arasında Tanınan İsimler de Var!
İmzacıların isim listesi tam olarak şu şekilde;
- Ahin Aslan
- Alara Türkeli
- Aslı Alpar
- Asya Tekyaşar
- Aysel Sadak iltaş
- Ayşegül Erkaya Arslan
- Ayşenur Önal
- Azra Ceylan
- Belgin Şahin
- Besime Yardım
- Betül Memiş
- Bilge Su Yıldırım
- Buse İlkin Yerli
- Büşra Cebeci
- Can Öztürk
- Cansu Erginkoç
- Cansu Özbay
- Ceren İnan
- Ceren Bala Teke
- Ceylan Sağlam
- Çiğdem Öztürk
- Demet Aran
- Deniz Çakmak
- Deniz Güngör
- Derya Doğan
- Derya Kap
- Dilan Kutlu
- Dilek Sarıgül
- Dilem Taştan
- Ebru Çelik
- Ebru Apalak
- Ece Deniz
- Ece Toksabay
- Eda Narin
- Eftalya Feraset
- Elif Parla Kurtay
- Elif Çetiner
- Emel Vural
- Esin İleri
- Esra Açıkgöz
- Esra Ece Kutlu
- Evrim Deniz
- Evrim Kepenek
- Eylem Sonbahar
- Eylem Ladin Değer
- Eylül Deniz Yaşar
- Ezgi Sivrikaya
- Gamze Elvan
- Gamze Terra Türkkaynağı
- Gamzegül Kızılcık Aykanat
- Gizem Çetimen
- Gizem Ertürk
- Gonca Bilgiç
- Gökçen Tuncer
- Gözde Hatunoğlu
- Gül Yalçın
- Hasret Janya Temel
- Havva Gümüşkaya
- Helin Şahin
- Hilal Solmaz
- Işıl Çalışkan
- İbrahim Türk
- İlayda Kaya
- İlayda Sorku
- İrfan Değirmenci
- M. İrem Afşin
- Melisa Ay
- Melisa Sapaz
- Merve Filiz
- Merve Tur
- Merve Çoban
- Mevsim Altay
- Nebiye Arı
- Nisanur Yıldırım
- Oğulcan Özgenç
- Özge Elvan
- Özgür Sevinç Şimşek
- Özlem Kara
- Öznur Aktepe
- Öznur Kaya
- Pelin Akdemir
- Sarya Toprak
- Seda Çakır
- Senem Büyüktanır
- Seran Vreskala
- Sevgim Denizaltı
- Sibel Öztopçu
- Sibel Tekin
- Sibel Hürtaş
- Songül Karadeniz
- Sultan Özer
- Sultan Kılıç
- Şebnem Turhan
- Şevval Yılmaz
- Yadigar Aygün
- Yeşer Sarıyıldız
- Yeşim Tükel
- Yetkin Gülmen
- Yusuf Çelik
- Zeliha Aslan
- Zeynep Akat
- Zuhal Çiloğlan