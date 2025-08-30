Hatay’ın Samandağ ilçesinde 14 kilometre uzunluğundaki sahili süsleyen kum zambakları, beyaz çiçekleri ve kokusuyla tatilcilerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alıyor.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken kum zambaklarını koparmanın cezası ise 557 bin 212 TL.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, kum zambaklarının nem, çiğ ve deniz suyuna dayanıklı yapısıyla sahilde doğal olarak yetiştiğini belirterek şunları söyledi:

“Kum zambakları denizimizin adeta süs çiçeğidir. 40-45 santimetreye kadar büyüyebilir ve beyaz çiçekler açarak hoş bir koku yayar. Nesli tehdit altında olan bu bitkinin koparılması veya ticari amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlara verilen ceza oldukça yüksektir ve 557 bin 212 liradır.”