Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla belediye binası önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yapılan kısa anma programında, Büyük Zafer'in anlam ve önemi bir kez daha vurgulandı.

Başkan Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı. Mesajında şu ifadelere yer verdi: “Büyük Zafer'in 103. yılında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”

“30 Ağustos, Bağımsızlığımızın Şanlı Sembolüdür”

Yaşar, açıklamasında 30 Ağustos’un yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik kararlılığının sembolü olduğunu ifade etti. Yenimahalle Belediyesi olarak Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.