Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eski danışmanı İbrahim Özkan, soruşturma kapsamında ifadeye götürüldü.

İbrahim Özkan Kimdir?

İbrahim Özkan, geçmişte İBB Meclisi’nde İYİ Parti grubunun başkanvekilliği görevini yürütüyordu. 23 Aralık 2023’te partisinden istifa eden Özkan, aynı dönemde grup başkanvekilliği görevini de bırakmıştı. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak görevlendirilmişti.

Yetkililer, Özkan’ın ifadesinin alınmasının ardından adli işlemlerin sürdüğünü belirtti.