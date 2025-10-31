Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Siyaset İnsanı Erdal İnönü'nün 18. yıl dönümünde andı.

Tanal'ın konuya ilişkin paylaşımı söyle: "Mütevazı kişiliği ile Türk siyasetinin örnek ismi, değerli bilim ve siyaset insanı Erdal İnönü'yü aramızdan ayrılışının 18. yıl dönümünde rahmet, özlem ve saygıyla anıyorum." dedi.

Erdal İnönü Kimdir?

Erdal İnönü, siyasette ılımlı, uzlaşmacı ve entelektüel kişiliğiyle tanındı. Bilim insanı kimliğini siyasete taşıyarak akıl, diyalog ve hoşgörü vurgusu yaptı. Türk siyasetinde dürüstlüğü ve nezaketiyle örnek gösterilen bir figür olarak hafızalarda yer etti.