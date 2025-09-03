Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 31 Ağustos 2025 tarihinde Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayan orman yangını büyüyerek ilimiz Araç ilçesine bağlı Güzelce köyü sınırlarındaki ormana sirayet etmiştir. Yangına; 17 helikopter, 1 tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personel ile müdahale edilmektedir. Daha önce tahliye edilen Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinin dışında Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri de Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinasyonunda tahliye edilmektedir. Yangına müdahale çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."