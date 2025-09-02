İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde yapımı tamamlanan okulları ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Gül, İstanbul’da 46 yeni okulun eğitim öğretime başlayacağını duyurarak, on binlerce öğrencinin modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşacağını belirtti.

Vali Gül, özellikle depreme dayanıklılık konusunda önemli müjdeler verdi. 1999 depreminden önce yapılan 1.530 okulun incelendiğini, bunlardan 1.336’sının riskli bulunduğunu, 359 okulun yeniden yapıldığını ve 816 okulun güçlendirme ile depreme dayanıklı hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca 61 okulun yapım ve güçlendirme çalışmalarının sürdüğü, 100 okulun ihale süreçlerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

İstanbul’daki eğitim yatırımlarının sürdüğünü vurgulayan Vali Gül, “Şu anda 39 ilçede 150 okulumuzun inşası devam ediyor. İstanbul, geleceğini güvenle inşa ediyor ve öğrencilerimiz güvenli eğitim ortamlarında ders başı yapacak” dedi.

Vali Gül, İstanbul’un tamamında tekli eğitime geçmeyi hedeflediklerini de belirterek, halihazırda okulların yüzde 78’inde tam gün eğitim verildiğini, yüzde 22’sinde ikili eğitim uygulandığını açıkladı. Yeni açılan 46 okuldan üçünün Zeytinburnu kampüsünde yer aldığını söyleyen Gül, bu okulların toplamda binlerce öğrenciye hizmet vereceğini aktardı.