Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olmasının ardından kaleci arayışlarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, yeni sezona güçlü bir kaleciyle başlamak için hem Süper Lig’den hem de Avrupa’dan adayları listesine aldı. Yönetim, Bilal Beyazıt, Muhammed Şengezer, Deniz Ertaş ve Doğan Alemdar gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra altyapıdan çıkacak genç kalecileri de değerlendirmeye aldı.

Bilal Beyazıt – Kayserispor’un İstikrarlı File Bekçisi

26 yaşındaki Bilal Beyazıt, son iki sezondur Kayserispor formasıyla sergilediği performansla dikkat çekiyor ve milli takımda da görev aldı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Euro.

Muhammed Şengezer – Başakşehir’in Deneyimli Kalecisi

27 yaşındaki Muhammed Şengezer, Bursaspor ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig’de deneyim kazandı. Kısa vadede çözüm olabilecek kaleciler arasında gösterilen Şengezer’in piyasa değeri 1,5 milyon Euro.

Deniz Ertaş – Geleceğin Yatırımı

20 yaşındaki Deniz Ertaş, Konyaspor altyapısından yetişen genç kalecilerden biri. U21 Milli Takımı’nda görev yapan Ertaş, geleceğe yatırım olarak öne çıkıyor ve piyasa değeri yaklaşık 700 bin Euro.

Doğan Alemdar – Rennes’in Milli Kalecisi

22 yaşındaki Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’te forma giyiyor. Önceki yıllarda Kayserispor’da dikkat çeken Alemdar, Türkiye’ye dönüş ihtimali zor olsa da Trabzonspor yönetimi ilgisini sürdürüyor. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro.

Diogo Sousa – 1. Lig’den Sürpriz Aday

25 yaşındaki Portekizli kaleci Diogo Sousa, 1. Lig’de Bodrum FK formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Piyasa değeri 1,4 milyon Euro civarında.

Kalecilerin Piyasa Değerleri

Trabzonspor’un gündemindeki kaleciler arasında en yüksek değere sahip isim Doğan Alemdar (5 milyon Euro) oldu. Onu, Bilal Beyazıt (3 milyon Euro), Muhammed Şengezer (1,5 milyon Euro), Diogo Sousa (1,4 milyon Euro) ve Deniz Ertaş (700 bin Euro) takip ediyor.

Altyapıdan Genç Kaleciler Umut Vaat Ediyor

Uğurcan Çakır’ın yüksek bonservisle Galatasaray’a transferinin ardından Trabzonspor altyapısındaki genç kaleciler kulübün stratejisinde yeniden önem kazandı.

Onuralp Çevikkan – Real Madrid’in Radarında

19 yaşındaki Onuralp Çevikkan, Türkiye U19 Milli Takımı’ndaki performansıyla dikkat çekiyor. Altınordu’dan 700 bin Euro’ya transfer edilen genç kaleciye Real Madrid’in 10 milyon Euro teklif sunduğu, ancak Trabzonspor’un teklifi geri çevirdiği biliniyor. İspanyol scout ekibi, Onuralp’in U18 maçlarını özel olarak takip ediyor.

Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak – Genç Kaleciler Güven Veriyor

Trabzonspor U19 takımının kalecileri Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak, geleceğe dair umut vaat ediyor. 18 yaşındaki Ahmet Doğan, UEFA Gençlik Ligi’nde 18 maçta 11 kez kalesini gole kapattı. 19 yaşındaki Erol Can Çolak ise kritik maçlarda forma giyerek, Inter U19 karşısında penaltı kurtarışıyla öne çıktı.