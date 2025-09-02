Ankara’da faaliyet gösteren Elektrik Malzeme Satıcıları ve İş İnsanları Derneği (EMSİAD), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında anlamlı bir kampanyaya imza attı.

“Bir Kalem, Bir Gelecek” sloganıyla yürütülen kampanya çerçevesinde, üye çalışanlarının anaokulu ve ilkokul öğrencilerine kırtasiye yardım paketleri ulaştırıldı.

EMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Uluyürek, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:“Biz sadece sektörümüzü değil, bu ülkenin yarınlarını da önemsiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak bizim için görev değil, vicdani bir sorumluluktur. EMSİAD olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”