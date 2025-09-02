Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda başarı gösteren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. İlçede LGS’de tam puan alan ve yüzde 1’lik dilime giren 16 öğrenciye hediyeler takdim edildi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, törende yaptığı konuşmada başarının ortak emekle geldiğine dikkat çekerek, “Başarı sadece öğrencilerin değil; öğretmenlerin, idarecilerin ve velilerin katkısıyla elde edilir. Çocuklarımızın meslek sahibi olmaları kadar iyi bireyler olmaları da bizim için çok önemli. Belediye Başkanımızın eğitime verdiği desteği bu organizasyonda bir kez daha gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, “Eğitime desteğimiz sürecek. Çocuklarımızın daha büyük başarılara imza atması için yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Programda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.