Üniversite E-Kayıtları Başladı.. Son Tarih Belli Oldu!
Üniversite E-Kayıtları Başladı.. Son Tarih Belli Oldu!
İçeriği Görüntüle

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtlar için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Bakan Bak, “Sevgili gençler; GSB Yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı! Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Başvurular, 6 Eylül Cumartesi günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veren GSB yurtları, her yıl binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte öğrenciler, e-Devlet kapısı üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebilecek.

Muhabir: Haber Merkezi