Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtlar için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Bakan Bak, “Sevgili gençler; GSB Yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı! Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Başvurular, 6 Eylül Cumartesi günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veren GSB yurtları, her yıl binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte öğrenciler, e-Devlet kapısı üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebilecek.