Fenerbahçe, Manchester City forması giyen dünyaca ünlü kaleci Ederson Moraes’in transferi için İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, transfer görüşmeleri olumlu sonuçlanan Brezilyalı kalecinin, sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için İstanbul’a getirildiği belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, Brezilyalı file bekçisi Ederson’un transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu, resmi imzaların tamamlanması için İstanbul’a getirilmiştir.”

Kariyeri Başarılarla Dolu

32 yaşındaki Ederson, 2017 yılında Benfica’dan Manchester City’ye transfer olmuş ve Pep Guardiola yönetiminde altı Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok kupa kazanmıştı. Ayak tekniği, oyun kurma becerisi ve kurtarışlarıyla modern kaleciliğin en önemli temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor.