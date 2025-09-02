Fransa’da 2025-2026 eğitim-öğretim yılıyla birlikte ortaokullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı. Geçen yıl 100 okulda pilot olarak uygulanan “telefon molada” sistemi, bu yıldan itibaren kademeli şekilde tüm devlet ortaokullarında hayata geçirilecek.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre öğrenciler, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacak.

Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, ekran kullanımının gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Ekran konusu bir halk sağlığı ve zihinsel sağlık meselesidir. Etkilerini kimse inkâr edemez” ifadelerini kullandı.