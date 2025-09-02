Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yenikent Köprülü Kavşak projesi kapsamında imalat çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik düzenlemesine gidildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için Ayaş’tan şehir merkezi yönüne giden araçlar Cumhuriyet Bulvarı üzerinden, şehir merkezinden Ayaş yönüne giden araçlar ise Cumhuriyet Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı’nı kullanarak alternatifli şekilde ulaşım sağlayabilecek.

Trafik düzenlemeleri süresince sürücülerin yönlendirme tabelalarına dikkat etmeleri ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri önemle rica edildi.