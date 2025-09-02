Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi’nin aldığı Minsk Grubu’nun kapatılması ve bağlı yapılarının lağvedilmesi kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“AGİT Bakanlar Konseyi tarafından 1 Eylül 2025 tarihinde alınan Minsk Grubu’nun kapatılması ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair kararı memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülkenin ortak çabalarıyla hayata geçirilen bu tarihi karar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.”