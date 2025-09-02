Küresel ekonomide enflasyonla mücadele süreci devam ederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay faiz indirimine gitmesine yönelik güçlü beklentiler varlık fiyatlamalarını etkilemeye başladı.

Fed’in faiz indirimi beklentisi piyasaları yönlendiriyor

Fed’in faiz indirimlerine başlayacağına dair artan iyimserlik, kıymetli metallerde yükselişi destekliyor. Analistler, bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerinin Fed’in faiz indirim patikasına ilişkin daha net sinyaller vereceğini belirtiyor.

Para piyasalarında 17 Eylül’de yapılacak toplantıda Fed’in 25 baz puan faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 90 olarak fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar toplamda iki kez 25’er baz puanlık indirim öngörülürken, ikinci indirim için aralık ayı öne çıkıyor.

Bessent: “Fed birçok hata yaptı”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed’in bağımsızlığının korunması gerektiğini vurgularken, merkez bankasının son dönemde birçok hata yaptığını söyledi. Bessent ayrıca, piyasaların Trump yönetiminin adımlarından rahatsız olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Trump’tan Hindistan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın petrol ve askeri ürünlerinin büyük bölümünü Rusya’dan aldığını belirterek, tarifeleri sıfıra indirme teklifinin artık geç olduğunu ifade etti.

Ons altın ve gümüşte yeni rekorlar

Fed’in parasal gevşeme ihtimalini güçlendiren beklentiler, değerli metalleri yukarı taşıdı.

Ons altın , 22 Nisan’daki 3.500 dolarlık rekorunu aşarak bugün 3.508,92 dolara yükseldi. Şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 3.496 dolardan işlem görüyor. TCDD’den Yenilenebilir Enerji Atağı: 4 GES Tesisine Devreye Alındı İçeriği Görüntüle

Gümüşün ons fiyatı ise 40,82 dolara ulaşarak Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD tahvil piyasasında uzun vadeli tahvillerde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25’te dengelendi. Dolar endeksi beş günlük düşüşün ardından yüzde 0,2 artışla 97,9 seviyesine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 68,3 dolardan işlem görüyor.

Avrupa’da enflasyon verisi odakta

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün yatırımcıların gözü Avro Bölgesi ağustos ayı tüketici enflasyonu verisinde olacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yıl toplam 300 baz puanlık faiz indirimiyle fonlama maliyetlerini gevşetmişti.

Ağustos ayında Avro Bölgesi imalat PMI endeksi büyüme eşiğini aşarak 50,7’ye yükseldi. Dün ise FTSE 100, FTSE MIB 30, CAC 40 ve DAX 40 endeksleri değer kaybetti. Avrupa vadeli kontratları yeni güne karışık başladı.

BOJ: Faiz artışları sürecek

Asya piyasalarında Güney Kore hariç negatif bir seyir izlendi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Japonya, Çin ve Hong Kong borsalarında kayıplar görülürken, Kospi endeksi yükseldi.

Türkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,07 düşüşle 11.279,95 puandan kapanırken, VİOP’ta BIST 30 ekim vadeli kontratları hafif yükseldi.

Türkiye ekonomisi 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüyerek piyasa beklentilerini aştı. Dolar/TL ise yatay seyrin ardından 41,1490 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün piyasaların takip edeceği veriler:

12.00 – Avro Bölgesi, Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

16.45 – ABD, Ağustos imalat PMI

17.00 – ABD, Ağustos ISM imalat PMI

17.00 – ABD, Temmuz inşaat harcamaları