“Eğlenirken lütfen başkalarını rahatsız etmeyiniz” paylaşımında tespit edilen araç sürücüsüne 1.986 TL ceza kesildi.
“Bozantı Caddesi üzerinde drift yapan araç” paylaşımında yer alan sürücüye ise 48.559 TL ceza uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.
“Abartı egzoz kullanan araç” paylaşımında yer alan sürücüye de 135.824 TL ceza kesildi. Araç trafikten men edilirken, sürücü hakkında yine “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, “Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan ve çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” açıklamasında bulundu.
