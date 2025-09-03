Konu ile alakalı, CHP İstanbul Milletvekili , CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yerdi: " Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanında, İstanbul’un 39 ilçe başkanının ortak irade beyanıdır."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır.”

TESLİM ALINAMAZ!

Tek adamın sesine ve maşasına dönüşmüş yargı mensuplarının, hukuki geçerliliği olmayan bir kararıyla karşı karşıyayız. Savaş meydanlarında kurulmuş, demokrasiyi bu topraklarda filizlendirmiş Cumhuriyet Halk Partimizin güçlü örgütünün iradesiyle 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilmiş İl Başkanımız Özgür Çelik’in, İl Yönetim Kurulu Üyelerimizin, İl Disiplin Kurulu Üyelerimizin ve İstanbul Kurultay Delegelerimizin görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilmiş kararını tanımıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’ni mahkeme salonları değil, örgütümüzün tertemiz iradesi yönetir.

Kuvayi Milliye geleneğinden gelen bizler, haksızlığa boyun eğmeyiz, zulme diz çökmez, irademizi kimseye teslim etmeyiz.

İstanbul örgütü dimdik ayaktadır!

İstanbul örgütü kararlıdır!

İstanbul örgütü, 30 Ekim’den bu yana halkın iradesine sahip çıktığı gibi kendi iradesine de sahip çıkacaktır!"

