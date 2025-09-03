Olay, akşam saatlerinde Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında meydana geldi. İşçilerden Ferdi H., boya kazanına düşen bir parçayı almak için içine girdi. Bir süre sonra kimyasal madde kokusundan zehirlenen Ferdi H., bilincini kaybetti. Arkadaşını baygın görüp kazana giren M.D. de kazan içinde kimyasal madde kokusundan etkilendi. Durumu fark eden işçilerin ihbarıyla fabrikaya polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazandan çıkardığı işçiler, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ferdi H. kurtarılamazken, M.D.'nin ise tedavisi sürüyor. Hastanenin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) bölümüne şerit çekilerek önlem alındığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)