Kaza, saat 18.00 sıralarında Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Huesniye An Morkoyun (75) yönetimindeki HN AH 1999 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki Meryem Okuyucu, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Meryem Okuyucu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.