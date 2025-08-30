30 Ağustos Zafer Bayramı’nda cenaze hizmetlerinin verilmediği iddiaları Etimesgut’ta gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada dolaşıma giren bir paylaşımda, CHP’li Etimesgut Belediyesi’nin resmi tatil bahanesiyle cenaze yıkama işlemi yapmadığı ileri sürüldü. İddia kısa sürede tartışmalara neden olurken, belediyeden konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

“Hizmette Aksama Yok”

Etimesgut Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, cenaze hizmetlerinin resmi tatil, hafta sonu ayrımı yapılmaksızın devam ettiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olmaya büyük özen göstermekteyiz. Hafta içi ve cumartesi günleri cenaze nakil işlemi, gasilhane, morg ve yıkama hizmetleri eksiksiz yapılmaktadır. Pazar ve resmi tatil günlerinde ise gasilhane morgumuz açık olup, cenaze nakil hizmetlerimiz sürmektedir.”

Yıkama Hizmeti Neden Tartışma Yarattı?

30 Ağustos’ta cenaze yıkama işleminin yapılamadığı iddiası, özellikle sosyal medyada bazı siyasetçilerin paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ancak belediye açıklamasında, yıkama işleminin bu günlerde de yapılabildiği vurgulandı: “Pazar ve resmi tatil günlerinde cenaze yıkama işlemleri; defin yapılacak mezarlıkta, vefat edilen hastanede veya Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cimşit, Karşıyaka ve Ortaköy mezarlıklarında yapılabilmektedir.”

Etimesgut: 5 Merkez İlçeden Biri

Açıklamada ayrıca, Etimesgut Belediyesi'nin Ankara’da kendi gasilhanesinde cenaze yıkama yetkisine sahip beş merkez ilçe belediyesinden biri olduğuna dikkat çekildi. Belediye, vatandaşların bu tür iddialarla yanıltılmaması gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Cenaze işlemleri, hafta içi, hafta sonu ve resmi tatiller dahil olmak üzere 7 gün 24 saat kesintisiz devam etmektedir. Acılı vatandaşlarımızın her an yanındayız.”