Şamil Yılmaz tarafından kaleme alınan, Sezen Keser’in yönetmenliğini üstlendiği ve Oğulcan Arman Uslu’nun etkileyici performansıyla sahneye taşınan oyun; müzik, dans ve güçlü bir yüzleşmeyle örülü hikayesiyle izleyiciden tam not aldı.

Toplumsal çatışmalar, kimlik arayışı ve bireyin içsel hesaplaşması gibi temaları ele alan eser, hem düşündüren hem de duygusal olarak iz bırakmayı başardı.

Kendi geçmişiyle yüzleşmeye çalışan bir karakterin iç dünyasını merkezine alan oyun, yer yer mizahi dokunuşlarla dramatik bir anlatımı harmanladı. Sade dekoru, canlı müzikleri ve ritmik enerjisiyle dikkat çeken “9/8’lik Kıyamet”, festivalin öne çıkan yapımlarından biri oldu.