Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rize ziyaretimiz kapsamında ‘Aromatik Mutfak Kültürü’nün Yeşil Sofrası’ temasıyla düzenlenen 5’inci Rize Gastronomi Günleri’nde, toprağın kokusu, kadın emeğinin sıcaklığı ve doğanın bereketiyle buluştum” ifadelerini kullandı.

Rizeli kadın üreticilerle ve Türk mutfağının temsilcisi şeflerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, ata tohumları, aromatik bitkiler, yöresel ev yemekleri ve gençlerin gastronomi sunumlarının yer aldığı stantları gezdi.

Her standın Rize’nin üretkenliğini ve köklü mutfak mirasını yansıttığını vurgulayan Erdoğan, “Bu buluşma sadece bir gastronomi etkinliği değil, Rize’nin kültürel hafızasını geleceğe taşıyan bir adımdır. Yöresel tatlar bu toprakların kimliği ve zenginliğidir; korunmalı, yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır” dedi.

Etkinlikte 12 ilçeden 200’ü aşkın yemek çeşidi kayıt altına alınırken, Emine Erdoğan sürdürülebilirlik, sağlıklı beslenme ve yerel değerler odağında emeği geçen herkese teşekkür etti.