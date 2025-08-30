Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 yolunun Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen 81 AAH 691 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsü M.D. aracı durdurdu. Duran otomobile arkadan gelen İ.Ç. yönetimindeki 41 ALH 203 plakalı hafif ticari araç çarpıp devrildi. Kazada hafif ticari araçtaki ismi öğrenilmeyen 2 çocuk yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 yolunun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı. Polis ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı, normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)