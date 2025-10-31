Olay, 29 Ekim'de akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Gümüşyuva Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; evinin avlusunda oturan H.E. ile kardeşi B.E., henüz bilinmeyen bir nedenle M.C.S. tarafından saldırıya uğradı. M.C.S., elindeki demir levyeyle 2 kardeşin başına vurdu. Bu sırada olay yerine gelen M.C.S.'nin yeğeni Y.S., kardeşler H.E., B.E'yi ve babaları M.E.'yi de çeşitli yerlerinden bıçakladı. Y.S. ardından pompalı tüfekle eve doğru ateş açarak kaçtı. Çıkan kavgada her iki taraftan toplam 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.E., B.E. ve M.E., ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne, M.C.S. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan M.C.S. ile H.E. ve B.E. bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.E.'nin tedavisi sürüyor. Kaçan Y.S.'yi arama çalışmaları sürerken, şüphelinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. (DHA)